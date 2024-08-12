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Соленая горбуша просто и вкусно за 2 часа: несколько секретов приготовления

Соленая горбуша – это  изысканное  лакомство,  ...

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Соленая горбуша – это изысканное лакомство, которое способно украсить любой праздничный стол. Но что делать, если времени на долгое ожидание нет? Делюсь секретным рецептом, который позволит вам насладиться нежнейшей соленой горбушей всего через 2 часа!

Ингредиенты:

Филе горбуши – 1 кг

Соль – 4 ст. ложки

Сахар – 2 ст. ложки

Черный перец горошком – 10 шт.

Лавровый лист – 3-4 шт.

Приготовление:

1. Подготовка рыбы: Филе горбуши тщательно промойте под холодной водой и просушите бумажными полотенцами. Убедитесь, что на рыбе не осталось костей.

2. Смешиваем специи: В отдельной емкости соедините соль, сахар, черный перец горошком и измельченный лавровый лист.

3. Солим рыбу: Возьмите глубокую миску и натрите филе горбуши со всех сторон подготовленной смесью специй.

4. Секретный трюк: Чтобы горбуша просолилась быстрее, используйте следующий прием: заверните рыбу в пищевую пленку и положите в пакет с застежкой. Выпустите из пакета весь воздух и плотно закройте его.

5. Отправляем в холодильник: Поместите пакет с рыбой в холодильник на 2 часа. За это время горбуша успеет просолиться и приобретет нежный вкус.

Секреты успеха:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в смесь специй немного кориандра или сушеного укропа.

Если вы любите более соленую рыбу, увеличьте время засолки до 3-4 часов.

Подавайте соленую горбушу с отварным картофелем, свежими овощами или черным хлебом.

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