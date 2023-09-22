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· Алина Алмакаева

Удар по базе ВМФ в Крыму: пожар тушили несколько часов

Удар по базе ВМФ в Крыму: пожар тушили несколько часов

mk.ru

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Утром 22 сентября беспилотники атаковали штаб Черноморского флота. Жители Севастополя уже с утра почувствовали, что что-то происходит вокруг, когда над бухтами начал расстилаться плотный дым от маскировочных средств.

«Ударная волна была настолько сильной, что заложило уши», — писали местные жители в социальных сетях.

Они также отмечали, что от здания штаба исходил плотный чёрный дым. А ударная волна была настолько сильная, что оказались выбиты окна у близстоящих домов. Однако среди мирных жителей города пострадавших нет.

Пожар пришлось тушить несколько часов — его было видно практически с любой точки Севастополя.

«Мы слышали сирены на улице Жидилова с довольно большого расстояния. Мы отправились в убежище, которое оказалось весьма неудобным: вентиляция работала плохо, детям было трудно дышать. Мы провели там около 30 минут», — пишет Алексей в социальных сетях.

Также учеников школ и колледжей эвакуировали в подвалы.

Во время происшествия попасть в центр города было очень трудно. Были изменены маршруты автобусов и троллейбусов. В этот момент на некоторых улицах образовались огромные пробки.

В домах и учреждениях в центре временно отключили газ, электричество и воду. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил о снижении напора воды из-за необходимости использовать больше воды для тушения пожара в поврежденном здании штаба Черноморского флота.

Днём городские власти объявили частичную эвакуацию граждан из районов, прилегающих к штабу, чтобы избежать риска при сборе обломков сбитой ракеты. После этого люди смогут вернуться в свои дома.

Минобороны сообщило об одном пропавшем без вести. Не уточняя о ком идет речь. Телеграм-каналы начали сообщать о гибели главнокомандующего Черноморским военно-морским флотом Виктора Соколова. Официально данная информация никем не подтверждена.

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