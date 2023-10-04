Шойгу вновь заговорил о планах по новой мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу снова решил коснуться щекотливой и общественно-важной темы - мобилизации. Накануне он заверил, что Генштаб не планирует новой мобилизационной кампании, хватает сил и ресурсов, которые привлекаются в зону СВО за счет контрактников.

Граждане в РФ патриотически настроены, считает министр, и это делает возможным отказ от новой мобилизации - добровольцев достаточно.

С начала 2023 года контракты с МО РФ заключили, по словам Шойгу, 330 тысяч человек. За один только сентябрь ряды ВС РФ пополнились на 50 тысяч бойцов-добровольцев.

Также министр отметил, что никто из срочников, призванных с 1 октября 2023 года на срочную армейскую службу, не будет нести ее в зоне ВО или новых регионах России. Всего призовут 130 тысяч новобранцев.