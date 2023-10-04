Новости России
· Служба новостей

Шойгу вновь заговорил о планах по новой мобилизации

Шойгу вновь заговорил о планах по новой мобилизации

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Министр обороны РФ Сергей Шойгу снова решил коснуться щекотливой и общественно-важной темы - мобилизации. Накануне он заверил, что Генштаб не планирует новой мобилизационной кампании, хватает сил и ресурсов, которые привлекаются в зону СВО за счет контрактников.

Граждане в РФ патриотически настроены, считает министр, и это делает возможным отказ от новой мобилизации - добровольцев достаточно.
С начала 2023 года контракты с МО РФ заключили, по словам Шойгу, 330 тысяч человек. За один только сентябрь ряды ВС РФ пополнились на 50 тысяч бойцов-добровольцев.

Также министр отметил, что никто из срочников, призванных с 1 октября 2023 года на срочную армейскую службу, не будет нести ее в зоне ВО или новых регионах России. Всего призовут 130 тысяч новобранцев.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Гид по скидкам Казани

день назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

обработка от клопов в квартире мытищи

Новости Татарстана

день назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

Интересное в Казани

2 дня назад

Выгодно купят только самые шустрые: как рынок недвижимости в Казани отреагировал на повышение ключевой ставки

фотосессия для влюбленных в Москве

Новости Татарстана

день назад

Для каждой отрасли определяется отдельно: стало известно, как жителю РТ получить звание ветерана труда

Новости Татарстана

день назад

Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы

Новости Татарстана

день назад

В финал прошли 50 претендентов: уроженка Татарстана стала одной из финалисток «Мисс Россия-2023»

Новости Татарстана

день назад

Необходимо ограничить высказывания на тему СВО: депутат Госсовета РТ высказался о заявлении «народного избранника»

Новости Татарстана

8 часов назад

Были лишены мандата: в РТ два депутаты скрыли значительные суммы
Лонгриды
2 часа назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Казани

час назад

Изучать будут с носителем: в Казани пройдут уроки турецкого языка

Гид по скидкам Казани

день назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Примут, если согласятся две три: в Казани пройдет обсуждение благоустройства территорий

Новости Казани

3 часа назад

Игнорируют нарушения: «Водоканалу» Казани могут досрочно запретить пользоваться недрами
Было больше тысячи спортсменов: каратисты из Казани завоевали два золота
Новости Казани
30 минут назад

Было больше тысячи спортсменов: каратисты из Казани завоевали два золота

Новости Казани

3 часа назад

С инициативой никто не обращался: в Казани не планируют называть улицу в честь Жириновского

Новости Казани

4 часа назад

Всем оказана помощь: в Казани за сутки сбили трех детей и пенсионерку

Новости Татарстана

4 часа назад

Позволит вести единую базу данных: платформу для топливных карт Университета Иннополис испытали на АЗС
«Вот откуда все ваши кариесы»: казанский стоматолог высказался о проблемах россиян
Интересное в Казани
6 дней назад

«Вот откуда все ваши кариесы»: казанский стоматолог высказался о проблемах россиян