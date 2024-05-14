В Российской Федерации обсуждается законодательное нововведение, инициированное Ниной Останиной, руководителем комитета по делам семьи, и сенатором Айратом Гибатдиновым. Этот проект закона предусматривает возможность досрочного освобождения военнослужащих на СВО, чьи семьи приобретают статус многодетных в течение года после мобилизации.

Основная цель предложения — укрепить поддержку многодетных семей и облегчить условия их жизни за счет предоставления возможности одному из родителей вернуться домой из армии.

Существующие нормы уже включают в себя отсрочку от призыва для отцов с тремя и более детьми младше 16 лет, подчеркивая приоритет поддержки семей, особенно в непростые времена. Расширение этих мер демонстрирует стремление властей укрепить заботу о благополучии семей и обеспечить более устойчивый семейный уклад.

В это же время происходит существенное изменение в российском оборонном ведомстве: Сергей Шойгу, долгое время занимавший пост главы Министерства обороны Российской Федерации, планирует уйти в отставку. На его место предложено назначение Андрея Белоусова, бывшего вице-премьера и экономиста, что отмечает стремление к инновациям и обновлению подходов в управлении военным ведомством, как объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков.