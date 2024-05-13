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Шойгу в отставке, возможна ли демобилизация: в Госдуме РФ допускают возможность вернуть мобилизованных домой раньше срока

В Российской Госдуме находится под активным обсуждением новаторский законопроект, кающийся досрочной демобилизации. В то же время в России происходят значительные изменения, которые заключаются в отставке министра обороны Сергея Шойгу.

24infonews.ru

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В Российской Госдуме находится под активным обсуждением новаторский законопроект, предложенный Ниной Останиной, председателем комитета по защите семьи, и сенатором Айратом Гибатдиновым, кающийся досрочной демобилизации. В то же время в России происходят значительные изменения, которые заключаются в отставке Министра обороны Сергея Шойгу.

Инициатива направлена на предоставление возможности досрочного освобождения с военной службы для мобилизованных граждан, чьи семьи становятся многодетными в течение года после призыва.

Этот законопроект целью имеет усиление поддержки многодетных семей, расширяя существующие меры поддержки. Предложенные изменения предусматривают возможность досрочного увольнения с военной службы одного из родителей семей, обретающих статус многодетных во время частичной мобилизации. Это предложение направлено на значительное облегчение их жизненных обстоятельств, способствуя сохранению семейных связей и улучшению условий воспитания детей и управления домашним хозяйством.

Действующая политика уже предусматривает отсрочку от призыва для отцов, имеющих троих и более детей до 16 лет, подчеркивая важность поддержки семей в трудные времена. Расширение этих мер укрепляет заботу о благополучии семей, предоставляя больше возможностей для семейного уклада жизни.

Вместе с тем Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны России в течение 12 лет, собирается покинуть свою должность. Президент России предложил назначить на эту должность бывшего вице-премьера и экономиста Андрея Белоусова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это решение тем, что Министерству обороны РФ требуется внедрение инноваций и новых идей.

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