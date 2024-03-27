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Шойгу прокомментировал возможность новой мобилизации для создания санитарной зоны на границе с Украиной

Шойгу прокомментировал возможность новой мобилизации для создания санитарной зоны на границе с Украиной

svs-gru.ru

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Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу высказался по поводу начала новой волны мобилизации для установления буферной зоны на Украине.

Министр обороны России Шойгу опроверг необходимость дополнительного масштабного призыва военнообязанных запаса России для установления буферной зоны на территории Украины, назвав это предложение нерациональным. Отметим, буферная зона означает пространство, расположенное между границами двух государств, то есть это территория, предназначенная для поддержания дистанции между двумя или более районами (в основном странами) по определенным причинам.

Ранее президент Владимир Путин упомянул о возможности создания такой зоны для обеспечения безопасности от возможных ударов, особенно с использованием иностранного вооружения. Дмитрий Песков, представитель Кремля, дополнил, что целью буферной зоны является защита инфраструктуры и населения приграничных областей России от агрессивных действий, позволяя обезопасить граждан от потенциальных угроз, сообщает m24.ru.

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