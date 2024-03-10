Шойгу подписан приказ, который касается мобилизации и военного положения

Список заболеваний, исключающих возможность прохождения контрактной службы в период мобилизации или военного положения, был представлен главой Минобороны Сергеем Шойгу. Подробности нового документа, который был опубликован на официальном веб-портале, также запрещены к распространению.

В перечень включены различные заболевания, в число которых входят ВИЧ, гепатит В и гепатит С, активные формы туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. Также в список входят средней степени тяжести бронхиальная астма, отсутствие одной почки при нормальной функции другой почки, а также последствия инсультов с незначительным снижением функциональности.