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Шойгу подписан приказ, касающийся мобилизации и военного положения

Шойгу подписан приказ, касающийся мобилизации и военного положения

pdmnews.ru

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Министр обороны Сергей Шойгу представил обновленный список медицинских противопоказаний, которые могут стать основанием для освобождения от контрактной службы во время мобилизационных мероприятий или в условиях военного положения.

Соответствующий документ теперь доступен для общественного ознакомления на официальном государственном интернет-портале.

В перечень включены серьезные заболевания, наличие которых исключает возможность прохождения военной службы по контракту. Среди них — ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, активные формы туберкулёза, инсулинозависимый сахарный диабет, психические нарушения, вызванные употреблением наркотиков. Также указаны такие состояния, как бронхиальная астма умеренной степени, односторонняя нефрэктомия при сохранной функции второй почки, а также последствия перенесённого инсульта, сопровождающиеся умеренным снижением функций организма.

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