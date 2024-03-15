Шойгу подписан приказ, касающийся мобилизации и военного положения

Министр обороны Сергей Шойгу представил обновленный список медицинских противопоказаний, которые могут стать основанием для освобождения от контрактной службы во время мобилизационных мероприятий или в условиях военного положения.

Соответствующий документ теперь доступен для общественного ознакомления на официальном государственном интернет-портале.

В перечень включены серьезные заболевания, наличие которых исключает возможность прохождения военной службы по контракту. Среди них — ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, активные формы туберкулёза, инсулинозависимый сахарный диабет, психические нарушения, вызванные употреблением наркотиков. Также указаны такие состояния, как бронхиальная астма умеренной степени, односторонняя нефрэктомия при сохранной функции второй почки, а также последствия перенесённого инсульта, сопровождающиеся умеренным снижением функций организма.