Шойгу подписал приказ, относящийся к частичной мобилизации и военному положению в России

На портале правовой информации был опубликован приказ, утвержденный Сергеем Шойгу, Министром обороны РФ: в документе содержится перечисление болезней, запрещающих принимать на службу в ВС России по контракту во время масштабного призыва.

В список вошло 26 болезней и сопутствующих им состояний: заболевания органов дыхания, злокачественные опухоли, отсутствие конечностей, заболевания иммунной системы, перенесенные ранения с осложнениями, употребление запрещенных веществ или зависимости, которые влекут за собой психические и поведенческие расстройства и другие.

Добавим, что данный приказ был разработан для воплощения в реальность закона, который разрешает судимым заключенным преступникам участвовать в боевых действиях в зоне СВО в качестве военнослужащих.