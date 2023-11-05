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· Алина Алмакаева

Шойгу подписал приказ, который касается мобилизации и военного положения в России

Шойгу подписал приказ, который касается мобилизации и военного положения в России

radiosputnik.ria.ru

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Руководитель Министерства Обороны, Сергей Шойгу, представил список заболеваний, которые, в случае выявления у граждан, исключают возможность их назначения на контрактную службу в период мобилизации или военного положения. Новый документ, опубликованный на официальном веб-портале, запрещает также распространение информации о данном списке.

Перечень включает в себя такие заболевания, как ВИЧ, гепатит В и С, активные формы туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические и поведенческие расстройства, ассоциированные с употреблением психотропных веществ. В список также входят бронхиальная астма умеренной тяжести, отсутствие одной почки при нормальной функции другой, а также последствия инсультов с незначительным ухудшением функциональности.

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