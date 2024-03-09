Шойгу подписал приказ, который касается мобилизации и военного положения

Список заболеваний, препятствующих гражданам проходить контрактную службу в период мобилизации или военного положения, был представлен главой Министерства обороны, Сергеем Шойгу.

Новый документ, опубликованный на официальном веб-портале, также запрещает распространение информации о данном списке.



Перечень включает такие заболевания, как ВИЧ, гепатит В, гепатит С, активные формы туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. Также в список были внесены бронхиальная астма средней степени тяжести, отсутствие одной почки при нормальной функции другой почки, а также последствия инсультов с незначительным ухудшением функциональности.