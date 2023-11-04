Шойгу подписал приказ, касающийся мобилизации и военного положения в России

Глава Минобороны, Сергей Шойгу, представил список болезней, которые, при наличии у граждан, исключают их возможность пройти контрактную службу в период мобилизации или военного положения. Новый документ, опубликованный на официальном веб-портале, также запрещает распространение информации об этом списке.

В этот перечень включены заболевания, такие как ВИЧ, гепатит В, гепатит С, активные формы туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. Кроме того, в список входят бронхиальная астма средней степени тяжести, отсутствие одной почки при нормальной функции другой почки, а также последствия инсультов с незначительным ухудшением функциональности.