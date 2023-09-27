Шойгу назвал сроки окончания СВО: сколько еще будет идти спецоперация

На коллегии Минобороны РФ накануне министр военного ведомства Сергей Шойгу назвал возможные сроки окончания спецоперации на Украине. По его словам, Запад делает все, чтобы СВО затягивалась, поставки оружия Киеву и новые транши финансовой помощи - тому свидетельство.

"Это лишь подталкивает Украину к самоучнитожению", — заметил министр.

Россия же мощь наращивает, и в течение следующего, 2024 года сможет справиться с поставленными задачами.

По словам Шойгу, уже сейчас разработан план действия до 2025 года. Вероятно, именно к этому сроку планируется завершить СВО.

