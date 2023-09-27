Шойгу назвал сроки окончания СВО: сколько еще будет идти спецоперация
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На коллегии Минобороны РФ накануне министр военного ведомства Сергей Шойгу назвал возможные сроки окончания спецоперации на Украине. По его словам, Запад делает все, чтобы СВО затягивалась, поставки оружия Киеву и новые транши финансовой помощи - тому свидетельство.
"Это лишь подталкивает Украину к самоучнитожению", — заметил министр.
Россия же мощь наращивает, и в течение следующего, 2024 года сможет справиться с поставленными задачами.
По словам Шойгу, уже сейчас разработан план действия до 2025 года. Вероятно, именно к этому сроку планируется завершить СВО.