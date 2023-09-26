Шойгу назвал сроки окончания СВО на Украине: сколько еще продлится спецоперация

Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил в ходе брифинга сроки окончания специальной военной операции.

Сергей Шойгу заявил, что США и союзники продолжают вооружать киевский режим.

«Это лишь подталкивает Украину к самоучнитожению», — заметил министр.

По его словам, Россия продолжает наращивать боевую мощь и поставлять современное вооружение.

По словам Шойгу, уже сейчас разработан план действия до 2025 года. Вероятно именно к этому моменту планируется завершить СВО.

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