Шойгу издал приказ, касающийся мобилизации и военного положения в России

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу утвердил подписью приказ с перечислением заболеваний, с которыми россияне не в праве вступать в ВС России во время всеобщего призыва на службу в армии, а также в период объявленного военного положения.

В перечень болезней, запрещающих служить в Вооруженных силах РФ, включены заболевания центральной нервной системы, иммунные и аутоиммунные болезни, отсутствие конечностей, злокачественные опухоли, психические расстройства, вызванные зависимостью от употребления запрещенных веществ, болезни сердца и органов дыхания, сахарный диабет первого типа, слабое зрение, отсутствие глазного яблока, последствия перенесенных травм и операций, а также инсульты и их последствия и другие. Подробнее со списком можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Отметим, что прежде всего вышеназванный приказ вступил в законную силу для осуществления федерального закона, позволяющего судимым, заключенным и ограниченно годным заключать контракты с ВС РФ и служить в зоне Специальной военной операции на Украине. Исключениями являются педофилы, а также осужденные за терроризм, госизмену и за другие тяжкие или особо тяжкие преступления.