Соцфонд России назвал сроки получения пенсий и пособий в связи с майскими праздниками

В социальном фонде объявили о сроках начисления пенсий, единого пособия и других выплат на детей. По информации фонда, в 2024 году деньги будут поступать в обычные сроки, а досрочные выплаты по мерам поддержки в связи с майскими праздниками не планируются.



Согласно данным соцфонда, пенсии в России начинают поступать не ранее третьего числа месяца, включая начисления на банковские карты и выплаты через почту.





В этом году 2 и 3 мая будут рабочими днями, а также суббота 4 мая будет рабочей в большинстве почтовых отделений.Единый день для начисления пособий на детей - третье число текущего месяца за предыдущий. Планируемых изменений в графике выплат не предвидится, уточнили специалисты.Если родители получают пособия через "Почту России", доставка будет осуществляться с 1 по 25 число в зависимости от работы почты.