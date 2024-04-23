Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Соцфонд России назвал сроки получения пенсий и пособий в связи с майскими праздниками

Соцфонд России назвал сроки получения пенсий и пособий в связи с майскими праздниками

Подписаться в Telegram

В социальном фонде объявили о сроках начисления пенсий, единого пособия и других выплат на детей. По информации фонда, в 2024 году деньги будут поступать в обычные сроки, а досрочные выплаты по мерам поддержки в связи с майскими праздниками не планируются.

Согласно данным соцфонда, пенсии в России начинают поступать не ранее третьего числа месяца, включая начисления на банковские карты и выплаты через почту.

В этом году 2 и 3 мая будут рабочими днями, а также суббота 4 мая будет рабочей в большинстве почтовых отделений.

Единый день для начисления пособий на детей - третье число текущего месяца за предыдущий. Планируемых изменений в графике выплат не предвидится, уточнили специалисты.

Если родители получают пособия через "Почту России", доставка будет осуществляться с 1 по 25 число в зависимости от работы почты.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

Бензин становится золотым: на АЗС сегодня резко подорожало топливо

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

служба по борьбе с борщевиком

Интересное в Казани

12 часов назад

Вкус лета: выбираем посуду для дачных посиделок

Новости Татарстана

16 часов назад

22 мигрантов со стройки отелей у Миллениума в Казани депортируют

вождение автомобиля для начинающих механика в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

8 часов назад

Профессор КФУ Юрий Нефедьев объяснил, чем опасны северные сияния в Татарстане

Новости Казани

14 часов назад

Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост. Есть 2 версии

Новости Татарстана

17 часов назад

В Нижнекамске на улице Ахтубинской на парковке загорелся «Мерседес»

Новости Татарстана

14 часов назад

В одном из лесов Нижнекамска Татарстана на мужчину напала гадюка
Лонгриды
5 часов назад

Третий глава Тукаевского района под уголовкой: как прошел срок Камаева

Третий глава Тукаевского района под уголовкой: как прошел срок Камаева

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане выпал град

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане 19-летний парень утонул в реке Каме в своем авто

Новости Татарстана

8 часов назад

На Голубых озерах в Казани Татарстана официально запретили купание и дайвинг
В поселке Вознесение в Казани горит 3-этажный особняк
Новости Татарстана
11 часов назад

В поселке Вознесение в Казани горит 3-этажный особняк

Новости Казани

8 часов назад

В Казани муниципальный ритуальщик покупает 790 куб м доски за 16,8 млн рублей

Новости Татарстана

9 часов назад

К открытию купального сезона в Казани готовят 8 пляжей в 4 районах

Новости Татарстана

11 часов назад

Туалеты в Казани выведут на новый уровень к БРИКС за 240 миллионов
Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году
Интересное в Казани
5 дней назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году