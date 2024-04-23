Соцфонд России назвал сроки получения пенсий и пособий в связи с майскими праздниками
В социальном фонде объявили о сроках начисления пенсий, единого пособия и других выплат на детей. По информации фонда, в 2024 году деньги будут поступать в обычные сроки, а досрочные выплаты по мерам поддержки в связи с майскими праздниками не планируются.
Согласно данным соцфонда, пенсии в России начинают поступать не ранее третьего числа месяца, включая начисления на банковские карты и выплаты через почту.
Единый день для начисления пособий на детей - третье число текущего месяца за предыдущий. Планируемых изменений в графике выплат не предвидится, уточнили специалисты.
Если родители получают пособия через "Почту России", доставка будет осуществляться с 1 по 25 число в зависимости от работы почты.
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