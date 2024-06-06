Соцфонд РФ решил в июне выдать россиянам по 10 000 рублей. Названа дата прихода денег на карту

Гражданам России анонсировали новое решение о выплате финансовых средств со стороны Социального фонда России (СФР) для разнообразных слоев населения.

Ожидается, что выплаты, включающие суммы до 10 тысяч рублей или даже более, будут произведены широкому кругу получателей. Точная дата зачисления средств уже установлена, как сообщает издание PRIMPRESS.

Эксперт по финансам Валерий Попов подтверждает, что новая политика касается многочисленных социальных выплат. Теперь эти операции будет проводить Социальный фонд, сокращённо СФР, который принял функции ранее ликвидированного Пенсионного фонда в прошлом году.

Для перечисления средств выбрано 3 июня, день понедельника, когда выплаты одновременно достигнут множество российских граждан во всех уголках страны. В первую очередь, фонд начнёт переводы по унифицированному пособию для семей, которое включает в себя пять разных форм поддержки.

По словам Попова, на такие выплаты могут претендовать семьи с детьми до 17 лет. Выплата предоставляется на каждого ребёнка при условии, что доход семьи не превышает минимального порога и имущество соответствует необходимым критериям. Также это пособие доступно беременным женщинам, которые зарегистрировались в женской консультации до 12-й недели.

Размер этих пособий может варьироваться от половины до полного размера регионального детского минимума, однако в среднем по стране оно составляет около 10 тысяч рублей. Поэтому рекомендуется внимательно следить за состоянием своего банковского счёта, чтобы не пропустить момент зачисления денег, поскольку они могут появиться в любое время.