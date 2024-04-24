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Соцфонд РФ назвал сроки получения пенсий и пособий в связи с майскими праздниками

Соцфонд РФ назвал сроки получения пенсий и пособий в связи с майскими праздниками

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Когда будут выплачены деньги.

Из Социального фонда сообщили о плановых сроках получения пенсий, единовременных пособий и других выплат на детей. По информации фонда, в 2024 году деньги будут поступать в обычные сроки, а досрочные выплаты помощи, связанные с майскими праздниками, не планируются.

- Выплата пенсий в России начинается не ранее третьего числа месяца, включая начисления на банковские карты и почтовые доставки, - пояснили в Социальном фонде.

В этом году 2 и 3 мая будут рабочими днями, а также суббота 4 мая будет рабочей в большинстве отделений почтовой связи.

- Пособия на детей будут предоставляться в единый день – третьего числа текущего месяца за предыдущий. Никаких изменений в графике выплат не ожидается, - сообщили специалисты.

Для родителей, получающих пособия через «Почту России», деньги будут доставлены с 1 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

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