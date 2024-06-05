Соцфонд решил в июне выдать россиянам по 10 тысяч рублей. Названа дата прихода денег на карту

Существенные изменения произошли в системе социального обеспечения России, как сообщает Социальный Фонд России (СФР), преемник упраздненного Пенсионного фонда. Валерий Попов, известный эксперт в области финансов, раскрыл детали новой политики социальных выплат, которая начнет действовать уже в этом месяце.

Первые выплаты запланированы на 3 июня, приходящийся на начало рабочей недели. Это решение касается разнообразных социальных пособий, которые теперь собраны под единым началом СФР после ликвидации Пенсионного фонда в прошлом году.

В числе приоритетных получателей поддержки находятся семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, зарегистрированные на ранних сроках беременности. Величина пособий будет различаться, однако, в среднем, на одного ребенка планируется выделять около 10 тысяч рублей.

Новая система выплат включает в себя пять различных форм поддержки, ранее разделенных между разными структурами. Такой интегрированный подход не только упрощает процедуру оформления льгот, но и обеспечивает более быструю доставку средств нуждающимся.

Для потенциальных получателей важно оставаться в курсе предстоящих дат и внимательно следить за движением средств по своим банковским счетам, чтобы своевременно получать информацию о поступлении выплат. Эта новая политика является элементом широкомасштабной реформы, направленной на повышение доступности и эффективности социальной поддержки населения. Такие меры призваны не только помочь улучшить материальное положение конкретных групп населения, но и способствовать повышению общего уровня жизни в стране, сообщили в progoroduhta.ru.