Соцфонд назвал сроки получения пенсий и пособий в связи с майскими праздниками

Когда будут выплачены деньги

Согласно информации, полученной из Социального фонда, пенсии, единое пособие и другие выплаты на детей поступят в установленные сроки в 2024 году, а досрочные выплаты в связи с майскими праздниками не будут осуществляться.

"Пенсии в России начнут поступать не ранее третьего числа месяца, как на банковские карты, так и через почту", - пояснили в Соцфонде.

Следует отметить, что 2 и 3 мая являются рабочими днями в этом году, а большинство отделений почтовой связи также будут работать в субботу, 4 мая.

"Единые выплаты на детей производятся в третий день месяца за предыдущий. Никаких изменений в расписании выплат не планируется", - уточнили специалисты.

Родителям, получающим пособия через "Почту России", следует ожидать поступление в период с 1 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.