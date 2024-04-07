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· Артем Акчурин

Собирать будете ведрами: всего 1 таблетка поможет собрать небывалый урожай помидор

Собирать будете ведрами: всего 1 таблетка поможет собрать небывалый урожай помидор

botanichka.ru

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Садоводы постоянно ищут новые способы повышения урожайности своих растений, особенно когда дело касается капризных помидоров.

По информации портала "Хибины.ру", недавно был обнаружен необычный метод, способный существенно улучшить состояние помидоров и повысить их защищенность от заболеваний.

Согласно автору популярного садоводческого канала, добавление всего одной таблетки аспирина в посадочную яму помидоров может привести к удивительным результатам. Ацетилсалициловая кислота, содержащаяся в аспирине, благотворно влияет на иммунную систему растений, делая их более стойкими к болезням.

Этот простой и доступный прием был известен еще в советское время, когда аспирин применялся не только для лечения людей, но и в качестве стимулятора для роста растений. Добавление одной-двух таблеток аспирина при посадке помидоров может принести отличные результаты.

Желая получить более обильный и здоровый урожай помидоров, рекомендуется опробовать этот простой и эффективный метод.

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