Собирать будете ведрами: всего 1 таблетка поможет собрать небывалый урожай помидор
botanichka.ru
Садоводы постоянно ищут новые способы повышения урожайности своих растений, особенно когда дело касается капризных помидоров.
По информации портала "Хибины.ру", недавно был обнаружен необычный метод, способный существенно улучшить состояние помидоров и повысить их защищенность от заболеваний.
Согласно автору популярного садоводческого канала, добавление всего одной таблетки аспирина в посадочную яму помидоров может привести к удивительным результатам. Ацетилсалициловая кислота, содержащаяся в аспирине, благотворно влияет на иммунную систему растений, делая их более стойкими к болезням.
Этот простой и доступный прием был известен еще в советское время, когда аспирин применялся не только для лечения людей, но и в качестве стимулятора для роста растений. Добавление одной-двух таблеток аспирина при посадке помидоров может принести отличные результаты.
Желая получить более обильный и здоровый урожай помидоров, рекомендуется опробовать этот простой и эффективный метод.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань