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· Артем Акчурин

Собирать будете полными ведрами: всего одна таблетка поможет собрать небывалый урожай помидор

Собирать будете полными ведрами: всего одна таблетка поможет собрать небывалый урожай помидор

aif.ru

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Садоводы всегда стремятся найти инновационные способы увеличения урожайности своих растений, особенно когда дело касается капризных помидор.

По информации с портала "Хибины.ру", недавно был открыт необычный метод, способный значительно улучшить состояние помидоров и укрепить их иммунитет к заболеваниям.

Согласно автору популярного садоводческого канала, добавление всего одной таблетки аспирина в посадочную яму помидоров может привести к удивительным результатам. Ацетилсалициловая кислота, содержащаяся в аспирине, благоприятно воздействует на защитные функции растений, делая их более устойчивыми к заболеваниям.

Этот простой и доступный метод был известен еще в советское время, когда аспирин применялся не только для лечения людей, но и как стимулятор роста растений. Добавление одной-двух таблеток аспирина в почву при посадке помидоров может принести отличные результаты.

Если вы стремитесь к более обильному и здоровому урожаю помидоров, рекомендуется опробовать этот простой и эффективный метод.

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