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«Со вторника станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится с 14 мая

В апреле текущего года в различных регионах России запланировано проведение многочисленных бесплатных мероприятий для пожилых людей

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В апреле текущего года в различных регионах России запланировано проведение многочисленных бесплатных мероприятий для пожилых людей, как сообщает агентство PRIMPRESS.

Анастасия Киреева, специалист по пенсионным делам, отмечает, что новый перечень мероприятий от региональных властей позволит каждому пенсионеру найти занятие по душе. Программы охватывают всю страну и доступны в каждом населенном пункте.

По всей стране действуют клубы, направленные на стимулирование и разнообразие досуга пожилых людей. В апреле пенсионерам предлагается широкий выбор мероприятий.

К примеру, в Нижнем Новгороде запланировано проведение около 80 событий, посвященных развитию искусства и уходу за здоровьем. Пенсионеры смогут посещать лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с творческими личностями бесплатно.

Также будут организованы бесплатные занятия различными видами физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие упражнения. Тренировки будут проводить профессиональные инструкторы, учитывая индивидуальные потребности участников.

Предлагаемые программы направлены на укрепление физического и психоэмоционального здоровья пожилых людей. Инициатива открыта для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.

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