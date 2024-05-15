«Со вторника станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота в России вводится с 14 мая

В апреле 2024 года в разных регионах России ожидаются многочисленные бесплатные мероприятия для пожилых людей, как утверждает агентство PRIMPRESS.

Специалист по пенсионным вопросам Анастасия Киреева отмечает, что в результате нового перечня мероприятий от местных властей каждый пенсионер сможет найти занятие по своему вкусу. Программы распространяются по всей стране и доступны в каждом населенном пункте.

Различные регионы предлагают клубы, цель которых - стимулировать и разнообразить досуг пожилых людей. В апреле пенсионерам открывается широкий выбор мероприятий.

Например, в Нижнем Новгороде запланировано около 80 мероприятий, посвященных развитию искусства и заботе о здоровье. Пенсионеры смогут посещать лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с творческими личностями абсолютно бесплатно.

Также будут предложены бесплатные занятия различными видами физической активности, включая настольный теннис, скандинавскую ходьбу и другие упражнения. Тренировки проведут опытные инструкторы, учитывая индивидуальные потребности участников.

Предлагаемые программы направлены на укрепление физического и психоэмоционального здоровья пенсионеров. Инициатива доступна для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.