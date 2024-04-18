Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Со среды бесплатно для каждого пенсионера»: новая льгота в России начала действовать с 17 апреля

«Со среды бесплатно для каждого пенсионера»: новая льгота в России начала действовать с 17 апреля

vedtver.ru

Подписаться в Telegram

С началом апреля пожилые жители России получили прекрасную возможность активнее включиться в культурное пространство своих регионов благодаря инновационной государственной инициативе.

Данная программа предоставляет пенсионерам доступ ко множеству мероприятий бесплатно, что позволяет им обогатить свой социальный и культурный опыт.

Разработанные региональные программы включают в себя разнообразные события — от образовательных лекций и творческих мастер-классов до физкультурных упражнений. В качестве примера, в Нижнем Новгороде уже запланировано свыше 80 различных мероприятий, предназначенных специально для старшего поколения.

Значительное внимание уделяется вовлечению пенсионеров в активные виды досуга. Участие в спортивных мероприятиях, таких как настольный теннис или скандинавская ходьба, под руководством квалифицированных инструкторов, не только улучшает их физическое здоровье, но и способствует социальному взаимодействию и обмену опытом.

Клубы «Долголетие», открытые в различных уголках страны, служат центрами культурной активности. В этих клубах пенсионеры могут регулярно собираться для участия в культурных, образовательных и спортивных мероприятиях. Эти места становятся площадками для общения и обмена знаниями, что значительно облегчает процесс социальной интеграции.

Эта программа позволяет старшему поколению не только расширить свои горизонты, но и найти новые интересы, активно участвовать в общественной жизни и чувствовать себя важной частью общества. Она направлена на помощь пенсионерам в их стремлении к самореализации и на поиск новых источников вдохновения.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

2 часа назад

17 апреля Татарстан вновь пострадал от беспилотников

Новости Татарстана

3 часа назад

Госалкогольинспекция Татарстана выяснила, какие сосиски самые вкусные и безопасные

обработка против тараканов м калужская

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане назвали самые коррумпированные организации за 2023 год

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

замена картриджа в душевой кабине в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

Новости Татарстана

19 часов назад

Фемактивистка из Казани увидела грудь в логотипе бренда мужской одежды

Новости Татарстана

день назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России

Новости Татарстана

21 час назад

17 апреля на Татарстаном сбили украинский БПЛА
Новости Татарстана
день назад

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Новости Татарстана

18 минут назад

Волейболистки «Динамо – Ак Барса» выиграли у «Локомотива» в 1-ом матче финала

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Казани в утренний час пик от улицы Абжалилова встали троллейбусы

Новости Татарстана

18 часов назад

73-летнюю нижнекамскую пенсионерку оштрафовали за оскорбление в групповом чате

Новости Татарстана

19 часов назад

В Республике Татарстан сообщили об отсутствии последствий атаки дрона ВСУ
В Татарстане бывшему сотруднику МВД придется вернуть в казну 59,7 млн рублей
Новости Татарстана
48 минут назад

В Татарстане бывшему сотруднику МВД придется вернуть в казну 59,7 млн рублей

Новости Татарстана

20 часов назад

В Казани на улице Чапаева временно ограничат движение с 24 апреля

Новости Татарстана

22 часа назад

В Нижнекамске 17 апреля пройдет массовая проверка водителей

Новости Татарстана

22 часа назад

В Иннополисе неизвестный угрожал домофону убийством и показывал ему свой орган
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной