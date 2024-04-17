Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Со среды бесплатно для каждого пенсионера»: новая льгота в России действует с 17 апреля

«Со среды бесплатно для каждого пенсионера»: новая льгота в России действует с 17 апреля

stranabolgariya.ru

Подписаться в Telegram

С апреля этого года пожилые жители России получили замечательную возможность активно участвовать в культурной жизни своих регионов благодаря новой государственной программе.

Этот проект предоставляет пенсионерам бесплатный доступ к многочисленным мероприятиям, отражающим широкий спектр интересов

В каждом регионе России была разработана специальная программа мероприятий, которая включает в себя всё — от образовательных лекций до мастер-классов и спортивных занятий. Например, в Нижнем Новгороде только за апрель запланировано более 80 различных событий, ориентированных на пожилую аудиторию.

Одной из ключевых особенностей программы является внимание к физической активности. Пенсионеры могут бесплатно посещать занятия по настольному теннису, скандинавской ходьбе и другим спортивным дисциплинам под чутким руководством профессиональных инструкторов. Это не только способствует улучшению физического здоровья, но и стимулирует социальное взаимодействие.

Клубы «Долголетие», открытые в различных регионах, стали центрами общественной активности, где пожилые люди регулярно собираются для участия в культурных и образовательных мероприятиях. Эти клубы не только обеспечивают платформу для обмена знаниями и опытом, но и вносят важный вклад в социальную интеграцию пенсионеров.

Благодаря этой инициативе, пожилые граждане имеют возможность улучшить свою жизнь, обрести новые увлечения и поддерживать активный образ жизни. Программа позволяет пенсионерам ощутить себя нужными и важными членами общества, способствует их самореализации и помогает находить новые источники вдохновения.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Студент из Казани выкупил у «дочки» «Ашана» 40 ТЦ

Интересное в Казани

день назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

санэпидемстанция лобня

Новости Татарстана

день назад

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане назвали самые коррумпированные организации за 2023 год

заказать диктора в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

Новости Татарстана

21 час назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России

Новости Татарстана

день назад

Екатерина Мизулина назвала показ «Слово пацана. Кровь на асфальте» на ТВ ошибкой
Новости Татарстана
22 минуты назад

В 2024 году Узбекистан, Турция и ОАЭ дадут оценку Казани

В 2024 году Узбекистан, Турция и ОАЭ дадут оценку Казани

Новости Татарстана

7 минут назад

В казанском зооботсаду впервые вылупился поясохвостый векоподвижный геккон

Новости Татарстана

2 часа назад

Директора института международных отношений КФУ Хайрутдинова оставили в СИЗО

Новости Татарстана

17 часов назад

В МЧС РФ по Татарстану объяснили причину включения сирены в Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

Глава Минспорта Татарстана: для школы Алины Загитовой начался поиск средств
Казань вошла в топ-5 по ценам на жилье на вторичном рынке
Новости Татарстана
17 минут назад

Казань вошла в топ-5 по ценам на жилье на вторичном рынке

Новости Татарстана

19 часов назад

В результате столкновения 2 легковушек под Нурлатом погибли 3 человека

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане задержали 43-летнего педофила-рецидивиста

Новости Татарстана

20 часов назад

Работы по ремонту Горьковского шоссе в Казани выполнены на 68%
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше