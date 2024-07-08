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Снова придется надеть куртки: Вильфанд рассказал о резком спаде температуры почти на 25 градусов

Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России, предоставил обновленный прогноз погоды для некоторых регионов страны, указывая на значительное улучшение погодных условий на предстоящие выходные.

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Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России, предоставил обновленный прогноз погоды для Москвы, указывая на значительное улучшение погодных условий на предстоящие выходные.

Ожидается, что после краткосрочного ухудшения погоды в субботу, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов Цельсия, а температура в области достигнет 26 градусов.

По прогнозам Вильфанда, к воскресенью температура поднимется еще выше, достигнув 25 градусов, а к понедельнику ожидается дальнейшее повышение до около 30 градусов. В течение всей следующей недели температура воздуха будет удерживаться на уровне 27-32 градусов за счет прихода области высокого давления, что способствует стабильной антициклональной погоде в регионе с минимальными осадками.

Вильфанд также отметил, что ночные температуры останутся прохладными: ожидается, что температура в ночь с субботы на воскресенье снизится до 10-12 градусов. В последующие ночи температура будет колебаться в пределах 12-18 градусов, сообщает ТАСС.

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