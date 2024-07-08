Снова придется надеть куртки: Вильфанд рассказал о резком спаде температуры почти на 25 градусов

Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России, предоставил обновленный прогноз погоды для Москвы, указывая на значительное улучшение погодных условий на предстоящие выходные.

Ожидается, что после краткосрочного ухудшения погоды в субботу, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов Цельсия, а температура в области достигнет 26 градусов.

По прогнозам Вильфанда, к воскресенью температура поднимется еще выше, достигнув 25 градусов, а к понедельнику ожидается дальнейшее повышение до около 30 градусов. В течение всей следующей недели температура воздуха будет удерживаться на уровне 27-32 градусов за счет прихода области высокого давления, что способствует стабильной антициклональной погоде в регионе с минимальными осадками.

Вильфанд также отметил, что ночные температуры останутся прохладными: ожидается, что температура в ночь с субботы на воскресенье снизится до 10-12 градусов. В последующие ночи температура будет колебаться в пределах 12-18 градусов, сообщает ТАСС.