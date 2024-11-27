«Снова по 19 тысяч рублей на детей»: россиянам назвали условия выплат в декабре
ldpr.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению внесла ясность относительно новых детских выплат на третьего и последующих детей в возрасте до трёх лет.
Эти выплаты, по её словам, призваны дополнить, а не заменить действующее единое пособие, усиливая социальную поддержку семей с низкими доходами.
Новые выплаты: детали инициативы
Ключевые положения инициативы:
- Целевой характер: Выплаты предназначены для семей, воспитывающих третьего ребёнка и последующих детей до 3-х лет.
- Критерий нуждаемости: Для получения выплат среднедушевой доход семьи должен быть ниже двукратного регионального прожиточного минимума.
- Целевое назначение: Меры направлены на снижение финансовой нагрузки на многодетные семьи.
Взаимодействие с единым пособием: синергия, а не замена
Яна Лантарова, автор инициативы, особо подчеркнула, что новые выплаты не отменяют, а дополняют уже существующее единое пособие. Получатели единого пособия сохраняют за собой право на его получение, что обеспечивает стабильность социальной поддержки. Таким образом, новая инициатива укрепляет, а не подменяет существующую систему поддержки.
Прожиточный минимум и финансовые пороги
Для иллюстрации парламентарий привела примеры прожиточных минимумов: в Москве прожиточный минимум на ребёнка составляет 19,5 тысячи рублей, а на душу населения – 22,6 тысячи рублей. Эти показатели служат основой для определения права на получение дополнительных выплат.
Воздействие на семьи: усиление социальной защиты
Инициатива Лантаровой предполагает:
- Дополнительный финансовый ресурс: Целевую помощь семьям с тремя и более детьми.
- Сохранение существующих пособий: Гарантию стабильности выплат единого пособия.
- Упрощение процедур оформления: Ожидается оптимизация процесса получения выплат.
Лантарова подчеркнула, что социальная политика России направлена на постоянное улучшение жизни семей с детьми. Новые выплаты, в сочетании с единым пособием, формируют комплексную систему поддержки, направленную на повышение благосостояния многодетных семей.
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