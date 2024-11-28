«Снова по 19 000 рублей на детей»: россиянам назвали условия выплат в декабре 2024 года

В ответ на возникающие вопросы о новых мерах поддержки семей с детьми, Яна Лантарова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, подтвердила, что предложенные выплаты для семей с третьим и последующими детьми до трех лет не будут заменять существующее единое пособие.

Эти выплаты призваны дополнить уже имеющуюся систему помощи, усиливая поддержку многодетных семей.

Детали новой инициативы

Новые выплаты предназначены для семей, чей доход на члена не превышает двойной прожиточный минимум региона. Лантарова подчеркнула, что эти выплаты разработаны так, чтобы дополнять, а не заменять единое пособие, которое остается доступным для всех, кто на него имеет право.

Сохранение единого пособия

Депутат уверяет, что единое пособие сохранится в неизменном виде, и никакие новые меры не повлияют на его доступность для тех, кто уже имеет право на эти выплаты. «Главное для понимания — новые выплаты не отменяют и не уменьшают единое пособие. Они лишь расширяют существующую поддержку, создавая дополнительные возможности для семей с детьми», — рассказала Лантарова.

Важность нововведения

Предложение направлено на поддержку тех семей, которые находятся в сложных финансовых условиях, и призвано обеспечить дополнительную помощь в воспитании детей до трех лет. Это важно для снижения социального напряжения и улучшения демографической ситуации в стране.

Реакция на предложение

Общественный и политический резонанс вокруг новых выплат говорит о значимости и актуальности вопроса поддержки многодетных семей. В то время как большинство оценивает инициативу положительно, есть и критические мнения, предполагающие необходимость более широких мер социальной поддержки.

Инициатива Яны Лантаровой о новых выплатах для семей с детьми — это шаг к укреплению социальной защиты и поддержке многодетных семей в России. Подход, который учитывает как сохранение уже существующих пособий, так и введение новых, способен создать более стабильное и справедливое общество.

В ответ на возникающие вопросы о новых мерах поддержки семей с детьми Яна Лантарова подтвердила, что предложенные выплаты для семей с третьим и последующими детьми до трех лет не будут заменять существующее единое пособие.

