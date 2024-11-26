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«Снова по 19 000 рублей на детей»: россиянам назвали условия выплат в декабре

Первый заместитель председателя комитета Госдум...

yarcube.ru

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантарова сделала заявление, которое развеяло опасения многих родителей.

Она подчеркнула, что недавно предложенные дополнительные выплаты на третьего и последующих детей до трёх лет не заменят и не повлияют на уже существующее единое пособие. Новая мера поддержки станет приятным дополнением к текущей системе социальной помощи.

Какие выплаты ожидают семьи с детьми?

В своей инициативе Лантарова предложила правительству утвердить дополнительные выплаты для семей с низким доходом — не выше двух прожиточных минимумов на душу населения. Депутат подчеркнула, что нововведение не затронет право семей на получение единого пособия.

«Важно, чтобы все понимали: новые выплаты никак не влияют на единое пособие. Социальная система работает параллельно, обеспечивая слаженную поддержку семей», — заверила Лантарова.

Это означает, что семьи смогут продолжать получать единое пособие в полном объёме, а дополнительные средства помогут улучшить их финансовую ситуацию.

Кто может претендовать на выплаты?

Новые выплаты предусмотрены для семей, чей совокупный доход на члена семьи не превышает двух региональных прожиточных минимумов. Например:

  • В столице России прожиточный минимум на душу населения составляет 22 662 рубля,
  • Для детей — 19 586 рублей.

Эти показатели становятся ключевыми критериями для получения дополнительной помощи.

Чем это полезно для семей?

Основная цель введения новых выплат — улучшить уровень жизни многодетных семей и поддержать их в условиях растущих расходов. Особенно это важно для семей с несколькими маленькими детьми, где финансовая нагрузка наиболее ощутима.

Депутаты отмечают, что новая помощь станет дополнительным инструментом поддержки, не отменяя и не уменьшая уже существующих выплат. Это позволит семьям эффективнее планировать бюджет и обеспечивать достойные условия для воспитания детей.

Почему инициатива важна?

По словам Яны Лантаровой, новая мера направлена на стимулирование рождаемости и укрепление экономической стабильности семей. Она подчеркнула, что дополнительные выплаты дополнят существующую систему социальной помощи, создавая более надёжную финансовую основу.

Инициатива Яны Лантаровой — это значительный шаг к усилению поддержки семей с детьми. Важно, что новые выплаты не отменяют единое пособие, а предоставляют семьям дополнительную помощь. Такой подход укрепляет уверенность родителей в будущем и стимулирует создание больших семей. Родители могут быть спокойны: система социальной помощи продолжает работать эффективно, добавляя новые инструменты поддержки.

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