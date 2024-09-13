Недавние атаки украинских войск на приграничные районы Курской области вновь привлекли внимание к вопросам безопасности и обороноспособности России.

В интервью RTVI первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости подготовки мобилизационного резерва, подчеркнув, что потенциальные угрозы исходят не только от Украины, но и со стороны Запада.

Ответ на новые вызовы безопасности

По словам Журавлёва, важность создания мобилизационного резерва диктуется не только текущей ситуацией в приграничных районах. Депутат считает, что это необходимо для долгосрочного укрепления обороны страны перед лицом возможных угроз со стороны западных государств.

«Мобилизационный резерв нужен не для войны с Украиной, а чтобы быть готовыми к противостоянию с Западом», — подчеркнул Журавлёв.

Депутат также предположил, что на территории Курской области могут действовать украинские подразделения, набранные по всероссийскому призыву и ранее не участвовавшие в боевых действиях на Донбассе, что лишь усиливает необходимость укрепления обороны.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ситуация на границе находится под контролем, однако из-за обстрелов несколько тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Эксперты о текущей ситуации

По мнению Журавлёва, действия ВСУ в приграничных районах можно рассматривать как попытку добиться хотя бы частичных успехов в условиях сложной военной обстановки. Он считает, что украинские войска предпочитают атаковать мирные населённые пункты, избегая прямых столкновений с российскими вооружёнными силами.

Военные эксперты и блогеры также подтверждают, что ситуация в регионе остаётся напряжённой. Некоторые источники даже утверждают, что украинские войска могли проникнуть на территорию Российской Федерации на значительное расстояние, что вызывает серьёзные опасения.

Официальная позиция по мобилизации

Несмотря на обострение ситуации в Курской области, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июля заявил, что вопрос о проведении мобилизации не обсуждается.

«О мобилизации вообще никто не говорит», — отметил Песков.

До этого президент России Владимир Путин также заверил, что пока не видит необходимости в новой мобилизации.

Атаки на Курскую область вновь обострили обсуждение необходимости подготовки мобилизационного резерва. Хотя официальные лица заверяют, что мобилизация не стоит на повестке дня, заявления Журавлёва подчёркивают серьёзность ситуации и потенциальные угрозы в будущем. Власти продолжают предпринимать шаги для обеспечения безопасности приграничных регионов и укрепления обороноспособности России.

