Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Снова мобилизация: в Госдуме сделали громкое заявление об СВО

Недавние атаки украинских войск на приграничные...

партия «Родина»

Подписаться в Telegram

Недавние атаки украинских войск на приграничные районы Курской области вновь привлекли внимание к вопросам безопасности и обороноспособности России.

В интервью RTVI первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости подготовки мобилизационного резерва, подчеркнув, что потенциальные угрозы исходят не только от Украины, но и со стороны Запада.

Ответ на новые вызовы безопасности

По словам Журавлёва, важность создания мобилизационного резерва диктуется не только текущей ситуацией в приграничных районах. Депутат считает, что это необходимо для долгосрочного укрепления обороны страны перед лицом возможных угроз со стороны западных государств.

«Мобилизационный резерв нужен не для войны с Украиной, а чтобы быть готовыми к противостоянию с Западом», — подчеркнул Журавлёв.

Депутат также предположил, что на территории Курской области могут действовать украинские подразделения, набранные по всероссийскому призыву и ранее не участвовавшие в боевых действиях на Донбассе, что лишь усиливает необходимость укрепления обороны.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ситуация на границе находится под контролем, однако из-за обстрелов несколько тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Эксперты о текущей ситуации

По мнению Журавлёва, действия ВСУ в приграничных районах можно рассматривать как попытку добиться хотя бы частичных успехов в условиях сложной военной обстановки. Он считает, что украинские войска предпочитают атаковать мирные населённые пункты, избегая прямых столкновений с российскими вооружёнными силами.

Военные эксперты и блогеры также подтверждают, что ситуация в регионе остаётся напряжённой. Некоторые источники даже утверждают, что украинские войска могли проникнуть на территорию Российской Федерации на значительное расстояние, что вызывает серьёзные опасения.

Официальная позиция по мобилизации

Несмотря на обострение ситуации в Курской области, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июля заявил, что вопрос о проведении мобилизации не обсуждается.

«О мобилизации вообще никто не говорит», — отметил Песков.

До этого президент России Владимир Путин также заверил, что пока не видит необходимости в новой мобилизации.

Атаки на Курскую область вновь обострили обсуждение необходимости подготовки мобилизационного резерва. Хотя официальные лица заверяют, что мобилизация не стоит на повестке дня, заявления Журавлёва подчёркивают серьёзность ситуации и потенциальные угрозы в будущем. Власти продолжают предпринимать шаги для обеспечения безопасности приграничных регионов и укрепления обороноспособности России.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

7 часов назад

В Казани мигранты бросили в полицейскую машину открытую банку с напитком

Новости России

день назад

Россияне назвали профессии будущего из метавселенных

дезинфекция квартиры от туберкулеза

Лонгриды

10 часов назад

Голубые озера: обновленный туризм и новые правила

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на НПС

мужской косметолог в Москве

Новости Казани

день назад

Пропавшего 15-летнего подростка 11 сентября нашли утонувшим

Лонгриды

20 часов назад

«Должны появиться на всех трассах города»: рассказываем, где еще в Казани установят шумозащитные экраны

Новости Татарстана

день назад

Певица МакSим 11 сентября выступила перед матчем звезд «Спартака»

Новости Татарстана

день назад

Чиновница в РТ предложила пересмотреть перечень освобождающих от армии болезней

Новости Казани

день назад

Горьковское шоссе в Казани обещают закончить в ноябре
Новости Татарстана
3 часа назад

Бухгалтерша БСМП в Челнах спасла жизнь знакомому

По словам сотрудницы, знакомый, к счастью, приш...

Новости Казани

4 часа назад

В Казани со 2 октября ограничат движение на улицах Чистопольской и Меридианной

Новости России

день назад

Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с Яндекс Плюсом

Новости Татарстана

5 часов назад

Жительница Челнов 11 сентября выиграла 100 тысяч рублей от Ак Барс Банка

Новости Татарстана

6 часов назад

Мастер из Самары создал шоколад со вкусом кубинских сигар
Группа ОМК выдаст гранты до 200 тысяч соцпредпр...
Новости Татарстана
2 часа назад

Группа ОМК выдаст гранты до 200 тысяч соцпредпринимателям из Альметьевска

Новости Татарстана

7 часов назад

В Бугульме работник завода получил 300 тысяч рублей за потерю 2 пальцев

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане Т-Банк оштрафовали на 500 тысяч за рекламные звонки и рассылку

Новости Казани

7 часов назад

ВАДА скрыло заключение эксперта, которое могло оправдать Камилу Валиеву
Все для школы: гайд по самому необходимому для ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году
В Казань завезли 20 автобусов с кондиционерами
Новости Казани
3 часа назад

В Казань завезли 20 автобусов с кондиционерами