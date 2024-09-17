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Снова мобилизация: в Госдуме РФ сделали громкое заявление об СВО

Недавние нападения ВСУ на приграничные территор...

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Недавние нападения ВСУ на приграничные территории Курской области вызвали активные дискуссии в российских политических кругах относительно необходимости формирования мобилизационного резерва.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в интервью RTVI отметил, что данная мера не предназначена для подготовки к войне с Украиной, а скорее направлена на противодействие Западу.

Причины для мобилизации:

По мнению Журавлева, атаки со стороны ВСУ на Курскую область служат не просто тактическим маневром, но и попыткой Украины показать хоть некоторые успехи на фоне затянувшегося конфликта. Он усмотрел в этом присутствие украинских подразделений, ранее не проявлявших активности на фронте, которые могут находиться близ границы и пытаться проникнуть на российскую территорию для нанесения ударов по гражданским объектам.

Необходимость готовности к угрозам:

В условиях текущих событий депутат призвал к энергичной подготовке мобилизационного резерва. Он подчеркнул, что данная мера необходима не только для защиты юго-западных границ, но и для возможного противостояния со странами Запада, поддерживающими Украину.

Официальная позиция властей по мобилизации:

На фоне этих событий вопрос о вероятной мобилизации вновь стал актуален в политических кругах. Однако официальные представители российской власти пока не подтверждают необходимость мобилизационных мер. Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков в конце июля отметил, что тема мобилизации в данный момент не обсуждается.

Сложный выбор перед властью:

Эскалация конфликтной ситуации в приграничных районах Курской области и нарастающая активность украинских сил ставят перед российскими властями новые вызовы. Подготовка мобилизационного резерва рассматривается как один из возможных шагов для ответа на актуальные угрозы, но окончательное решение все еще не принято. Вопрос о мобилизации остается спорным, и власти продолжают внимательно следить за ситуацией на границе, чтобы быстро реагировать на потенциальные угрозы.

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