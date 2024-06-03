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Снизится уже с 2025 года: стало известно, кому государство вернет налоги

Министерство финансов России предложило серию масштабных изменений в системе налогообложения, которые ожидают рассмотрения и одобрения в рамках текущей весенней сессии Госдумы.

listik-uc.ru

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Министерство финансов России предложило серию масштабных изменений в системе налогообложения, которые ожидают рассмотрения и одобрения в рамках текущей весенней сессии Госдумы.

Основным изменением станет введение пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), увеличение налога на прибыль до 25%, введение НДС для части предприятий, работающих по «упрощенке», и проведение налоговой амнистии за «дробление» бизнеса, сообщает РБК.

Детализация предложенных изменений:

Пятиступенчатый НДФЛ: Существующая двухуровневая система НДФЛ будет расширена до пяти ступеней:

  1. 13% на доходы до 2,4 миллиона рублей в год;
  2. 15% на часть дохода от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей;
  3. 18% на диапазон от 5 млн до 20 миллионов рублей;
  4. 20% на доходы от 20 млн до 50 миллионов рублей;
  5. 22% на доходы свыше 50 миллионов рублей.

Налог на прибыль организаций: Предложено повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%, что ожидается принести дополнительные средства для финансирования национальных проектов и развития инфраструктуры.

Введение НДС для «упрощенки»: Предприятия, работающие на упрощенной системе налогообложения с оборотом свыше 60 млн рублей, будут обязаны уплачивать НДС. Предусмотрены ставки 5% и 7% без права на вычеты в зависимости от объема дохода.

Налоговая амнистия: Минфин предлагает провести амнистию для компаний, которые занимались «дроблением» бизнеса в период 2022–2024 годов, при условии их перехода к прозрачным схемам налогообложения в последующие годы.

Социальные аспекты изменений:

Дополнительно, в рамках налоговой реформы планируется поддержка семей с двумя и более детьми, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума. Для таких семей введут налоговый «кешбэк», который позволит снизить реальную налоговую ставку до 6%.

Эти изменения, по мнению Минфина, должны способствовать социально-экономическому развитию страны, улучшению инвестиционного климата и снижению социального неравенства. Предстоит лишь дождаться итогов голосования в Госдуме, чтобы увидеть, как нововведения повлияют на экономическую ситуацию в стране.

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