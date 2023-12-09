Снизят до 55/60 лет: долгожданная поправка все-таки будет принята?

Российские граждане были проинформированы о возможности выхода на пенсию в соответствии с прежними пенсионными возрастами - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Эти новые условия относятся к гражданам, которые достигли пенсионного возраста по старым стандартам. Несмотря на то, что положения пенсионной реформы в России еще не в полной мере вступили в силу, некоторым категориям граждан уже доступны определенные льготы. В результате, женщины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65 лет, однако эта возможность доступна не для всех.

Понижение пенсионного возраста рассматривается в рамках ранее действовавшего советского пенсионного законодательства, но при соблюдении определенных условий. Граждане в указанный возраст смогут получить свои накопления по пенсионной системе в один платеж или в форме ежемесячных выплат в качестве пенсии.

Для получения выплаты важно обратиться в фонд, где хранятся накопления, и подать заявление. При этом не потребуется подтверждение трудового стажа или других документов. Сумма выплаты может быть как 3-5 тысяч рублей, так и достигать 100 тысяч рублей в одном платеже.