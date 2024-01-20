Снежный апокалипсис продлится до 22 января: синоптики озвучили неутешительный прогноз

Синоптики предупреждают о неожиданных изменениях погоды, которые ожидаются во многих регионах с 19 января. Согласно сообщению Primpress, погодная обстановка перед праздником Крещения обещает быть аномальной, с возможным установлением устрашающего погодного рекорда за всю историю метеонаблюдений.



Известный синоптик Евгений Тишковец сообщает, что новый климатический кошмар охватит почти всю территорию Центральной России. Сначала жителей центральных регионов ожидают крепкие морозы, затем температура резко вырастет, благополучно сопровождаясь рекордным снегопадом.





По его словам, ночью в четверг температура в подмосковье опустится до минус 20 градусов, а днем начнется снегопад, который продержится более суток. Прогнозируется, что этот снегопад может стать самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений в Москве и ближайших городах, установив рекорд за всю историю наблюдений за погодой, которые начались в 1881 году.Специалисты предупреждают о возможных сложностях на дорогах из-за ухудшения видимости и сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ожидается, что высота снега в столице может достигнуть 54 сантиметра, что превысит норму для середины зимы в полтора раза.В то же время в столице Республики Татарстан, согласно прогнозу специалистов метеорологической службы Gismeteo, 19 и 20 января выпадет рекордное количество осадков в виде снега, которое составит 30,9 мм, в то время как месячная норма текущего месяца равна 41 мм.