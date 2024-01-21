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· Алина Алмакаева

Снежный апокалипсис продлен до 22 января: синоптики озвучили удручающий прогноз

Снежный апокалипсис продлен до 22 января: синоптики озвучили удручающий прогноз

ttelegraf.ru

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Синоптики предупреждают о неожиданных изменениях погоды, ожидаемых во многих регионах с 19 января. По информации Primpress, погодные условия перед Крещением обещают быть аномальными, с возможностью установления устрашающего погодного рекорда за всю историю метеонаблюдений.

Известный синоптик Евгений Тишковец сообщил, что новый климатический кошмар охватит почти всю территорию Центральной России. Сначала жителей центральных регионов ожидают крепкие морозы, а затем температура резко повысится, предварительно сопровождаемая рекордным снегопадом.

По его словам, ночью на четверг температура в подмосковном регионе опустится до минус 20 градусов, а днем начнется снегопад, который продлится более суток. Прогнозируется, что этот снегопад может стать самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений в Москве и ближайших городах, установив рекорд за всю историю наблюдений за погодой, начавшихся в 1881 году.

Специалисты предупреждают о возможных сложностях на дорогах из-за ухудшения видимости и сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ожидается, что высота снега в столице может достигнуть 54 сантиметров, превышая норму для середины зимы в полтора раза.

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