«Снега не будет – ждите другое»: Роман Вильфанд ошарашил россиян прогнозом на Новый год по каждому региону

Настоящая зимняя сказка или очередная оттепель? Этот вопрос волнует жителей столицы накануне самого волшебного праздника года.

Новый год — время, когда москвичи и гости города надеются увидеть снежный покров, легкий морозец и атмосферу настоящей зимы. Однако последние годы показали, что погода на праздники может быть непредсказуемой.

Прогнозы на Новый год 2024–2025 в Москве

По данным синоптиков, 31 декабря 2024 года в столице будет относительно теплой. Температура воздуха днем может колебаться от -4 до +1 градуса. Ночью, в новогоднюю ночь, ожидается небольшой снег, а термометры покажут 0...-2 градуса. Это создаст иллюзию зимней атмосферы, но настоящих морозов москвичам ждать придется до января.

К 3 января в Москву придут морозы до -25 градусов. Температура на протяжении новогодних каникул будет держаться на уровне -20 градусов ночью и -16 градусов днем. Это значительно холоднее, чем в предыдущие годы, что обрадует любителей зимнего отдыха на природе.

Что ждет в январе и феврале?

Синоптики прогнозируют снежную и морозную вторую половину зимы. Январь порадует обильными снегопадами, а температура днем составит -6...-8 градусов, ночью — около -12. Февраль обещает стать самым холодным месяцем, с ночными морозами до -20 градусов.

Как подготовиться к встрече Нового года на улице?

Многие москвичи и гости столицы планируют провести праздник не дома, а на природе — в парках, на дачах или базах отдыха. Чтобы прогулки принесли только положительные эмоции, стоит заранее подготовиться к зимним условиям:

Теплая одежда: обязательно возьмите с собой термобелье, шарф и шапку. Даже если температура будет выше нуля, влажность и ветер могут быстро охладить.

Удобная обувь: непромокаемые ботинки помогут избежать дискомфорта на заснеженных улицах.

Запас еды и напитков: Для тех, кто отправится за город, важно позаботиться о горячем чае и перекусе.

Безопасность: не забывайте, что дороги и тротуары в Москве могут быть скользкими. Подбирайте обувь с нескользящей подошвой.

Хотя точный прогноз еще может корректироваться, главная особенность этого Нового года — возвращение традиционной зимы. Мягкий снег, комфортные морозы и стабильный снежный покров подарят москвичам атмосферу праздника. А для тех, кто предпочитает тепло, всегда остается уютный вечер дома у елки.

