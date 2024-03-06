Снег сойдет вместе с асфальтом: синоптики предсказали, когда это случится

Синоптики предупредили о долгом сроке таяния снега в Центральной России.

С учетом того, что в среднем в регионах ЦФО снежный покров достигает 60 сантиметров, специалисты прогнозируют, что он может сохраниться до конца марта, а в некоторых местах полностью исчезнет лишь к середине месяца. Эту информацию подтвердил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в интервью "Вечерней Москве".

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос", заявил агентству "РИА Новости", что в этом году снег будет таять только в начале второй декады апреля.

Роман Вильфанд, главный синоптик России и научный руководитель "Гидрометцентра", призвал жителей страны "не возлагать надежд" на скорое таяние снега.

Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро, также подтвердила, что снег будет лежать в Москве, Подмосковье и соседних регионах весь март.