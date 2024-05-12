Снаряд ВСУ попал в 10-этажный дом в Белгороде и сложил целый подъезд: что известно на данный момент
t.me/zloy_kzn
В результате прямого попадания снаряда в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки.
ВСУ обстреляли Белгород — на улице Щорса в результате прямого попадания снаряда обрушился подъезд 10-этажки. Количество пострадавших неизвестно, но под завалами находятся люди. Есть угроза обрушения многоэтажки.
Источник 112 сообщает, что при ударе по зданию погибли по меньшей мере 5 человек. Официально эта информация не подтверждается. Из-под завалов уже начали доставать людей.
«Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Подробнее о произошедшем в телеграм-канале "Злой Казанец".
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань