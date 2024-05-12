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Снаряд ВСУ попал в 10-этажный дом в Белгороде и сложил целый подъезд: что известно на данный момент

В результате прямого попадания снаряда в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки.

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В результате прямого попадания снаряда в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки.

ВСУ обстреляли Белгород — на улице Щорса в результате прямого попадания снаряда обрушился подъезд 10-этажки. Количество пострадавших неизвестно, но под завалами находятся люди. Есть угроза обрушения многоэтажки.

Источник 112 сообщает, что при ударе по зданию погибли по меньшей мере 5 человек. Официально эта информация не подтверждается. Из-под завалов уже начали доставать людей.

«Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Подробнее о произошедшем в телеграм-канале "Злой Казанец".

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