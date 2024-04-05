Смородина будет величиной с пятирублевую монету: нужно закопать под кустом этот овощ — опытные фермеры делают так, и получают огромный урожай

Черная смородина — одна из самых популярных культур, которые выращивают в саду или на даче, и это неудивительно.

Ягоды этого растения радуют своим ароматом как в свежем виде, так и в виде варенья или морса. Выращивать смородину довольно просто, так как она не требует сложных условий, однако для увеличения урожая, улучшения сладости и размеров ягод можно использовать несколько хитростей.

Агроном из ТСХА, Ксения Давыдова, поделилась советами о том, как получить крупные и сладкие ягоды с минимальными усилиями. Основной секрет заключается в своевременном подкорме. Вместо химических удобрений используются доступные средства, вроде обычного картофеля. Подкармливать смородину рекомендуется в апреле и в конце сентября.

Для подкормки нужно взять старые клубни картофеля, нарезать их на небольшие кусочки и залить кипятком. Пропорции просты: на каждые 1/3 обычного ведра клубней нужно 8 литров воды.

Через 6-7 часов клубни следует измельчить до состояния кашицы и распределить эту массу под кусты смородины. Для этого вдоль периметра кустов роют бороздки глубиной до 20 сантиметров и кладут туда клубни картофеля. Секрет заключается в том, что клубни картофеля являются отличным источником крахмала, аскорбиновой кислоты, глюкозы и минеральных веществ, что в итоге способствует обильному и вкусному урожаю.