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· Артем Акчурин

Смородина будет величиной с пятирублевую монету: нужно закопать под кустом этот овощ — фермеры делают так и получают огромный урожай

Смородина будет величиной с пятирублевую монету: нужно закопать под кустом этот овощ — фермеры делают так и получают огромный урожай

monastirev.ru

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Черная смородина является одной из наиболее распространенных культур в саду или на даче, и это неспроста.

Ее ароматные ягоды радуют как в свежем виде, так и в виде варенья или морса. Выращивание смородины достаточно просто, поскольку эта культура не требовательна к условиям, однако, для повышения урожайности, сладости и размера ягод можно использовать несколько хитростей.

Агроном из ТСХА Ксения Давыдова поделилась советами о том, как получить крупные и сладкие ягоды с минимальными усилиями. Основной секрет заключается в своевременном подкорме. При этом используются не химические удобрения, а доступные средства, такие как обычный картофель. Подкормки рекомендуется проводить в апреле и в конце сентября.

Для подкормки необходимо взять старые клубни картофеля, нарезать их на небольшие кусочки и залить кипятком. Пропорции просты: на каждые 1/3 стандартного ведра клубней нужно 8 литров воды.

Через 6-7 часов следует измельчить клубни до состояния кашицы и распределить эту массу под кусты смородины. Для этого необходимо вырыть бороздки вдоль периметра до 20 сантиметров и закопать туда клубни картофеля. Подсказка заключается в том, что клубни картофеля являются отличным источником крахмала, аскорбиновой кислоты, глюкозы и минеральных веществ. Эти элементы в совокупности способствуют обильному и вкусному урожаю.

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