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Смородина будет величиной с монету: просто закопайте под кустом этот овощ — фермеры делают так и получают огромный урожай

Смородина будет величиной с монету: просто закопайте под кустом этот овощ — фермеры делают так и получают огромный урожай

kp.ru

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Черная смородина представляет собой одну из самых распространенных культур для садов и дач.

Ее ценность проявляется в ароматных ягодах, которые прекрасно подходят как для свежего употребления, так и для приготовления варенья и морса. Выращивание смородины достаточно просто, поскольку данная культура неприхотлива, однако существуют хитрости, которые способствуют увеличению урожайности, сладости и размеров ягод.

Агроном Ксения Давыдова из ТСХА поделилась советами по тому, как достичь крупных и сладких ягод без особых усилий. Главный секрет заключается в своевременном внесении подкормок. При этом не обязательно использовать химические удобрения — можно обратить внимание на доступные средства, например, на обычный картофель. Подкормку проводят в апреле и в конце сентября.

Для этого стоит взять старые клубни картофеля (или просто картофельную кожуру), порезать их на небольшие кусочки и залить кипятком. Пропорции просты: на каждые 1/3 стандартного ведра клубней нужно 8 литров воды.

Через 6-7 часов клубни следует размолоть до состояния кашицы и внести эту массу под кусты. Для этого по периметру кустов следует вырыть бороздки глубиной до 20 сантиметров и поместить в них картофель. Картофельные клубни являются отличным источником крахмала, аскорбиновой кислоты, глюкозы и минеральных элементов. Эти компоненты в сочетании помогут получить щедрый и вкусный урожай.

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