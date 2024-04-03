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Смородина будет величиной с монету: нужно закопать под кустом этот овощ — фермеры делают так и получают огромный урожай

Смородина будет величиной с монету: нужно закопать под кустом этот овощ — фермеры делают так и получают огромный урожай

РИА

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Черная смородина – одно из наиболее распространенных растений на дачных участках.

Ее ценность заключается в ароматных ягодах, которые подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования и изготовления настоев. Выращивание смородины довольно просто, поскольку это неприхотливая культура, но для увеличения урожайности, сладости и размера ягод можно применить несколько хитростей.

Агроном ТСХА Ксения Давыдова раскрыла секреты получения крупных и сладких ягод без лишних усилий. Основной секрет заключается в своевременном подкорме. При этом не обязательно использовать химические удобрения – можно обратить внимание на доступные ресурсы, такие как обычный картофель. Подкормки рекомендуется проводить в апреле и в конце сентября.

Старые клубни картофеля следует нарезать на небольшие кусочки и залить кипятком. Пропорции просты: на каждые 1/3 стандартного ведра клубней нужно 8 литров воды. Через 6-7 часов картофельные клубни необходимо измельчить в пюре и распределить массу под кусты смородины. Для этого вдоль кустов следует вырыть бороздки глубиной до 20 сантиметров и поместить в них подготовленный картофель. Картофельные клубни являются источником крахмала, аскорбиновой кислоты, глюкозы и минеральных элементов, которые в совокупности помогут добиться богатого и вкусного урожая смородины.

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