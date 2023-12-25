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Смогут позволить все и даже больше? Глоба назвала шесть денежных знаков зодиака 2024 года

Смогут позволить все и даже больше? Глоба назвала шесть денежных знаков зодиака 2024 года

dzen.ru

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Знаменитый российский астролог Тамара Глоба рассказала, что в новом 2024 году всего шесть знаков зодиака, а точнее их представители окажутся под покровительством Вселенной: большой успех и колоссальное счастье ожидает их в году Зеленого Дракона, пишет pg21.

Овен

Родившиеся под созвездием овна в 2024 году получат возможность значительно улучшить свое финансовое положение: уникальный шанс, который встретится на их пути поможет достичь овнам желаемого уровня доходов. Также астролог заявила, что те представители данного знака, которые найдут в себе смелость и силы открыть собственный бизнес, будет вознаграждены в полной мере.

Телец

Тельцам звезды также обещают невероятные финансовые успехи в новом году, но только в том случае если представителя данного знака зодиака наконец-то поверят в себя и свои силы.

Лев

Представителям огненной стихии в 2024 году стоит рассчитывать на повышение в должности, а также на рост доходов. Год Зеленого Дракона станет для львов годом карьеры.

Весы

У весов денежное положение улучшится внезапно: вернуться одолженные средства, о которых весы уже давно забыли. Вместе с тем Тамара Глоба рассказала, что новый 2024 год для представителей данного знака зодиака будет очень благоприятным для приобретения собственной недвижимости.

Скорпионы

Кардинальные перемены в грядущем году ожидают родившихся под созвездием скорпиона, причем какой выбор бы не сделали представители водной стихии, он всегда будет верным. Увольнение с работы, расставание с партнером или переезд - все завершится успехом, радостью и спокойствием. Положительные изменения произойдут и в финансовой стороне жизни, рассказала Тамара Глоба.

Водолей

Астролог настоятельно рекомендует в 2024 году водолеям заняться недвижимостью: переезд, покупка, продажа, неважно, главное, что в любом процессе ждет успех.

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