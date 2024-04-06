Смешайте всего одну щепотку с уксусом: жир в духовке разъест за пару минут

Очистка духовой печи - это не только задача по удалению жира и остатков еды, но и процесс, который требует внимательности и безопасности. Чтобы достичь оптимальных результатов, можно использовать несколько проверенных и рекомендуемых методов.

Использование пищевой соды и уксуса

Первым шагом является создание пасты из пищевой соды и воды. Смешайте полстакана пищевой соды с небольшим количеством воды до получения консистенции пасты.

Затем нанесите эту пасту на внутренние стенки печи. Равномерно распределите пасту по поверхности, избегая контакта с нагревательными элементами.

Дайте пасте время действовать. Оставьте ее на несколько часов, чтобы содовая смесь могла проникнуть и разрушить жировые отложения.

После этого удалите пасту. Смочите тряпку в воде и тщательно очистите внутренние стенки печи от пасты. Затем можно воспользоваться уксусом - распылите его внутрь печи и протрите поверхности. Реакция уксуса с содовой смесью поможет размягчить и удалить грязь и остатки еды.

Завершающий этап - протирка. Очистите внутренние стенки печи чистой и влажной тряпкой, удалив все остатки смеси.

Использование лимонного раствора

Наполните термостойкую емкость водой и добавьте сок нескольких лимонов, а также разрезанные на несколько частей лимоны.

Поместите эту емкость в печь и нагрейте на 30-60 минут при температуре около 200 градусов.

Пар, выделяющийся в процессе, поможет размягчить жир и остатки еды, облегчая их последующее удаление.

После остывания печи протрите внутренние стенки влажной тряпкой, удалив все остатки смеси.

Важно следовать инструкциям и всегда соблюдать меры безопасности при использовании чистящих средств. Таким образом, правильный уход за печью обеспечит ее долгий срок службы.