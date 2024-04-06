Новости России
· Артем Акчурин

Смешайте всего одну щепотку с уксусом: жир в духовке разъест за пару минут

Смешайте всего одну щепотку с уксусом: жир в духовке разъест за пару минут

aloecleaning.ru

Подписаться в Telegram

Очистка духовой печи - это не только задача по удалению жира и остатков еды, но и процесс, который требует внимательности и безопасности. Чтобы достичь оптимальных результатов, можно использовать несколько проверенных и рекомендуемых методов.

Использование пищевой соды и уксуса

  • Первым шагом является создание пасты из пищевой соды и воды. Смешайте полстакана пищевой соды с небольшим количеством воды до получения консистенции пасты.
  • Затем нанесите эту пасту на внутренние стенки печи. Равномерно распределите пасту по поверхности, избегая контакта с нагревательными элементами.
  • Дайте пасте время действовать. Оставьте ее на несколько часов, чтобы содовая смесь могла проникнуть и разрушить жировые отложения.
  • После этого удалите пасту. Смочите тряпку в воде и тщательно очистите внутренние стенки печи от пасты. Затем можно воспользоваться уксусом - распылите его внутрь печи и протрите поверхности. Реакция уксуса с содовой смесью поможет размягчить и удалить грязь и остатки еды.
  • Завершающий этап - протирка. Очистите внутренние стенки печи чистой и влажной тряпкой, удалив все остатки смеси.

Использование лимонного раствора

  • Наполните термостойкую емкость водой и добавьте сок нескольких лимонов, а также разрезанные на несколько частей лимоны.
  • Поместите эту емкость в печь и нагрейте на 30-60 минут при температуре около 200 градусов.
  • Пар, выделяющийся в процессе, поможет размягчить жир и остатки еды, облегчая их последующее удаление.
  • После остывания печи протрите внутренние стенки влажной тряпкой, удалив все остатки смеси.

Важно следовать инструкциям и всегда соблюдать меры безопасности при использовании чистящих средств. Таким образом, правильный уход за печью обеспечит ее долгий срок службы.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани

какое самое эффективное средство от тараканов

Новости Татарстана

день назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Новости Татарстана

день назад

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара

"ветеринар-ратолог в Санкт-Петербурге"

Новости Татарстана

19 часов назад

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Новости Татарстана

день назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани

Новости Татарстана

день назад

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани
Лонгриды
8 часов назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане ожидаются ветер до 15 м/с и гололедица

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани подросток попробовал наркотики, которые нашел в заброшке, и погиб
В Казани молодая девушка упала с моста в воду
Новости Татарстана
11 часов назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Новости Татарстана

13 часов назад

Популярная ведущая Гульназ Сафарова будет лицом «Новой татарской песни»

Новости Татарстана

13 часов назад

СберМаркет узнал, сколько стоит приготовить борщ и суп в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна. Возбуждено дело
Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани