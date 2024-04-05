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· Артем Акчурин

Смешайте всего одну щепотку с уксусом: жир в духовке разъест за несколько минут

Смешайте всего одну щепотку с уксусом: жир в духовке разъест за несколько минут

homemyhome.ru

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Чтобы правильно ухаживать за духовкой, нужно не только убирать жир и остатки пищи, но и соблюдать осторожность. Существует несколько проверенных методов, которые помогут добиться отличных результатов.

Один из способов — использование пищевой соды и уксуса. Сначала нужно создать пасту из полстакана соды и немного воды. Пасту следует нанести на внутренние стенки духовки и оставить на несколько часов, чтобы она могла разложить жировые отложения. Затем пасту нужно смыть с внутренних стенок и протереть уксусом для удаления остатков.

Другой метод — использование лимонного раствора. Для этого необходимо заполнить термостойкую емкость водой, добавить сок нескольких лимонов и некоторые кусочки лимонов, затем поместить ее в духовку на 30-60 минут при температуре около 200 градусов. Пар, выделяемый в процессе, поможет размягчить жир и остатки пищи для удобного удаления.

После процедуры следует тщательно протереть внутренние стенки духовки влажной тряпкой, чтобы удалить все остатки и обеспечить долгий срок службы устройства. Важно следовать указанным инструкциям и соблюдать меры предосторожности при использовании чистящих средств.

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