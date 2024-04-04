Смешайте 1 щепотку с уксусом: жир в духовке разъест за несколько минут

Очистка духовки – это не только процедура по удалению жира и остатков пищи, но и важный процесс, требующий внимательности и безопасности. Для достижения отличных результатов можно воспользоваться несколькими проверенными и рекомендуемыми методами.

Использование пищевой соды и уксуса

Первым шагом является создание пасты из пищевой соды и воды. Смешайте полстакана пищевой соды с небольшим количеством воды до получения консистенции пасты. Нанесите пасту на внутренние стенки духовки. Распределите пасту равномерно по всей поверхности, избегая попадания на нагревательные элементы. Дайте время пасте для воздействия. Оставьте ее на несколько часов, чтобы смесь соды могла разложить жировые отложения. После этого удалите пасту. Смочите тряпку в воде и тщательно очистите внутренние стенки духовки. Затем можно воспользоваться уксусом – распылите его внутрь духовки и протрите поверхности. Реакция уксуса со смесью соды поможет удалить остатки грязи и пищи. Завершающий этап – протирка. Тщательно протрите внутренние стенки духовки чистой влажной тряпкой, удалив все остатки смеси.

Использование лимонного раствора

Наполните термостойкую емкость водой и добавьте сок нескольких лимонов, а также разрезанные на части лимоны. Поместите емкость в духовку и включите на 30-60 минут при температуре около 200 градусов. Пар, выделяемый в процессе, поможет размягчить жир и остатки пищи, что облегчит их последующее удаление. После остывания духовки протрите внутренние стенки влажной тряпкой, удалив все остатки раствора.

Важно следовать инструкциям и соблюдать меры безопасности при использовании чистящих средств. Правильный уход за духовкой продлит ее срок службы и обеспечит удобство использования.