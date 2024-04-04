Смешайте 1 щепотку с уксусом: жир в духовке разъест за несколько минут
domotehnika.by
Очистка духовки – это не только процедура по удалению жира и остатков пищи, но и важный процесс, требующий внимательности и безопасности. Для достижения отличных результатов можно воспользоваться несколькими проверенными и рекомендуемыми методами.
Использование пищевой соды и уксуса
- Первым шагом является создание пасты из пищевой соды и воды. Смешайте полстакана пищевой соды с небольшим количеством воды до получения консистенции пасты.
- Нанесите пасту на внутренние стенки духовки. Распределите пасту равномерно по всей поверхности, избегая попадания на нагревательные элементы.
- Дайте время пасте для воздействия. Оставьте ее на несколько часов, чтобы смесь соды могла разложить жировые отложения.
- После этого удалите пасту. Смочите тряпку в воде и тщательно очистите внутренние стенки духовки. Затем можно воспользоваться уксусом – распылите его внутрь духовки и протрите поверхности. Реакция уксуса со смесью соды поможет удалить остатки грязи и пищи.
- Завершающий этап – протирка. Тщательно протрите внутренние стенки духовки чистой влажной тряпкой, удалив все остатки смеси.
Использование лимонного раствора
- Наполните термостойкую емкость водой и добавьте сок нескольких лимонов, а также разрезанные на части лимоны.
- Поместите емкость в духовку и включите на 30-60 минут при температуре около 200 градусов.
- Пар, выделяемый в процессе, поможет размягчить жир и остатки пищи, что облегчит их последующее удаление.
- После остывания духовки протрите внутренние стенки влажной тряпкой, удалив все остатки раствора.
Важно следовать инструкциям и соблюдать меры безопасности при использовании чистящих средств. Правильный уход за духовкой продлит ее срок службы и обеспечит удобство использования.
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