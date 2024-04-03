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Смешайте 1 щепотку с уксусом: жир в духовке разъест за 5 минут

Смешайте 1 щепотку с уксусом: жир в духовке разъест за 5 минут

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Чистка духовки не только включает в себя удаление жира и остатков пищи, но также требует внимательности и безопасности. Существует несколько проверенных и рекомендованных методов, чтобы достичь наилучших результатов.

Использование пищевой соды и уксуса

  • Первым шагом является создание пасты из пищевой соды и воды. Смешайте полстакана пищевой соды с небольшим количеством воды до получения консистенции пасты.
  • Нанесите пасту на внутренние стенки духовки. Равномерно распределите ее по всей поверхности, избегая контакта с нагревательными элементами.
  • Подождите. Пасте требуется время для воздействия. Оставьте ее на несколько часов, чтобы сода могла проникнуть и растворить жировые отложения.
  • Уборка пасты. Смочите тряпку водой и тщательно удалите пасту с внутренних стенок духовки. Затем примените уксус - распылите его внутрь духовки и протрите поверхности. Реакция между уксусом и содовой смесью поможет размягчить и удалить остатки грязи и пищи.
  • Завершающий этап - протирка. Очистите внутренние стенки духовки чистой влажной тряпкой, удалив все остатки смеси.

Использование лимонного раствора

  • Наполните термостойкую емкость водой и добавьте сок нескольких лимонов, а также разрезанные лимоны.
  • Поместите емкость в духовку и нагрейте на 30-60 минут при температуре около 200 градусов.
  • Пар, выделяющийся во время процесса, поможет размягчить жир и остатки пищи, облегчая их последующее удаление после очистки.
  • После остывания духовки протрите внутренние стенки влажной тряпкой, удалив все остатки смеси.

Важно следовать инструкциям и соблюдать меры предосторожности при работе с чистящими средствами. Это обеспечит длительный срок службы вашей духовки.

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