Смертельная лихорадка уже в Поволжье: от нее нет лекарства

В республике Марий Эл зафиксировали тревожный рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Только за последнюю неделю ноября медики зарегистрировали пять новых случаев заражения, сообщает Роспотребнадзор региона.

Где и как заражаются жители?

Анализ случаев показал, что заражение произошло в различных условиях:

Домашняя обстановка: большее количество пациентов инфицировались в своих домах, что подчёркивает необходимость усиленных мер санитарии.

Рабочее место: один случай связан с инфицированием на работе, где, вероятно, контакт с грызунами или их экскрементами был недооценён.

Лесные прогулки: ещё один пациент заразился во время нахождения в лесу, что подчеркивает важность осторожности при посещении природных зон.

Территория заражений охватывает город Волжск, а также Новоторъяльский и Медведевский районы.

Что за лихорадка и почему она опасна?

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это вирусное заболевание, переносчиками которого являются мышевидные грызуны. Инфекция передаётся через их экскременты, пыль, заражённую вирусом, или при контакте с загрязнёнными поверхностями.

Болезнь характеризуется высокой температурой, интоксикацией организма и поражением почек. В тяжёлых случаях ГЛПС может привести к серьёзным осложнениям, включая острую почечную недостаточность.

Как защититься от заражения?

Эксперты Роспотребнадзора напоминают, что соблюдение простых правил может значительно снизить риск инфицирования:

Исключите контакт с грызунами

Закройте все возможные пути проникновения мышей и крыс в дом.

Установите сетки на вентиляционные отверстия.

Соблюдайте чистоту в помещениях

Исправно проводите влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Храните продукты в плотно закрывающихся контейнерах, недоступных для грызунов.

Используйте защитные средства

При работе с пылью надевайте маски или респираторы, чтобы избежать вдыхания инфицированных частиц.

Надевайте перчатки при уборке мест, где могли находиться грызуны.

Будьте осторожны на природе

Избегайте ночёвок и приёмов пищи в местах, где возможен контакт с грызунами.

Плотно закрывайте продукты и личные вещи во время прогулок или работы в лесу.

Симптомы, требующие внимания

Если вы заметили следующие симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу:

Резкое повышение температуры.

Головная боль и мышечные боли.

Тошнота, рвота.

Снижение объёма мочи или её полное отсутствие.

Раннее обращение за медицинской помощью повышает шансы на успешное лечение и предотвращение осложнений.

Рост заболеваемости ГЛПС в Марий Эл вызывает серьёзные опасения. Жителям региона необходимо уделять повышенное внимание мерам профилактики и гигиены. Помните, что соблюдение санитарных правил и своевременное обращение к врачам помогут защитить вас и ваших близких от этой опасной инфекции.

