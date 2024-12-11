Смертельная лихорадка уже в Поволжье: от нее нет лекарства
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В республике Марий Эл зафиксировали тревожный рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Только за последнюю неделю ноября медики зарегистрировали пять новых случаев заражения, сообщает Роспотребнадзор региона.
Где и как заражаются жители?
Анализ случаев показал, что заражение произошло в различных условиях:
- Домашняя обстановка: большее количество пациентов инфицировались в своих домах, что подчёркивает необходимость усиленных мер санитарии.
- Рабочее место: один случай связан с инфицированием на работе, где, вероятно, контакт с грызунами или их экскрементами был недооценён.
- Лесные прогулки: ещё один пациент заразился во время нахождения в лесу, что подчеркивает важность осторожности при посещении природных зон.
Территория заражений охватывает город Волжск, а также Новоторъяльский и Медведевский районы.
Что за лихорадка и почему она опасна?
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это вирусное заболевание, переносчиками которого являются мышевидные грызуны. Инфекция передаётся через их экскременты, пыль, заражённую вирусом, или при контакте с загрязнёнными поверхностями.
Болезнь характеризуется высокой температурой, интоксикацией организма и поражением почек. В тяжёлых случаях ГЛПС может привести к серьёзным осложнениям, включая острую почечную недостаточность.
Как защититься от заражения?
Эксперты Роспотребнадзора напоминают, что соблюдение простых правил может значительно снизить риск инфицирования:
- Исключите контакт с грызунами
Закройте все возможные пути проникновения мышей и крыс в дом.
Установите сетки на вентиляционные отверстия.
- Соблюдайте чистоту в помещениях
Исправно проводите влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
Храните продукты в плотно закрывающихся контейнерах, недоступных для грызунов.
- Используйте защитные средства
При работе с пылью надевайте маски или респираторы, чтобы избежать вдыхания инфицированных частиц.
Надевайте перчатки при уборке мест, где могли находиться грызуны.
- Будьте осторожны на природе
Избегайте ночёвок и приёмов пищи в местах, где возможен контакт с грызунами.
Плотно закрывайте продукты и личные вещи во время прогулок или работы в лесу.
Симптомы, требующие внимания
Если вы заметили следующие симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу:
- Резкое повышение температуры.
- Головная боль и мышечные боли.
- Тошнота, рвота.
- Снижение объёма мочи или её полное отсутствие.
Раннее обращение за медицинской помощью повышает шансы на успешное лечение и предотвращение осложнений.
Рост заболеваемости ГЛПС в Марий Эл вызывает серьёзные опасения. Жителям региона необходимо уделять повышенное внимание мерам профилактики и гигиены. Помните, что соблюдение санитарных правил и своевременное обращение к врачам помогут защитить вас и ваших близких от этой опасной инфекции.
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