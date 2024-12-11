Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Смертельная лихорадка уже в Поволжье: от нее нет лекарства

В республике Марий Эл зафиксировали тревожный р...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

В республике Марий Эл зафиксировали тревожный рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Только за последнюю неделю ноября медики зарегистрировали пять новых случаев заражения, сообщает Роспотребнадзор региона.

Где и как заражаются жители?

Анализ случаев показал, что заражение произошло в различных условиях:

  • Домашняя обстановка: большее количество пациентов инфицировались в своих домах, что подчёркивает необходимость усиленных мер санитарии.
  • Рабочее место: один случай связан с инфицированием на работе, где, вероятно, контакт с грызунами или их экскрементами был недооценён.
  • Лесные прогулки: ещё один пациент заразился во время нахождения в лесу, что подчеркивает важность осторожности при посещении природных зон.

Территория заражений охватывает город Волжск, а также Новоторъяльский и Медведевский районы.

Что за лихорадка и почему она опасна?

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это вирусное заболевание, переносчиками которого являются мышевидные грызуны. Инфекция передаётся через их экскременты, пыль, заражённую вирусом, или при контакте с загрязнёнными поверхностями.

Болезнь характеризуется высокой температурой, интоксикацией организма и поражением почек. В тяжёлых случаях ГЛПС может привести к серьёзным осложнениям, включая острую почечную недостаточность.

Как защититься от заражения?

Эксперты Роспотребнадзора напоминают, что соблюдение простых правил может значительно снизить риск инфицирования:

  • Исключите контакт с грызунами

Закройте все возможные пути проникновения мышей и крыс в дом.
Установите сетки на вентиляционные отверстия.

  • Соблюдайте чистоту в помещениях

Исправно проводите влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
Храните продукты в плотно закрывающихся контейнерах, недоступных для грызунов.

  • Используйте защитные средства

При работе с пылью надевайте маски или респираторы, чтобы избежать вдыхания инфицированных частиц.
Надевайте перчатки при уборке мест, где могли находиться грызуны.

  • Будьте осторожны на природе

Избегайте ночёвок и приёмов пищи в местах, где возможен контакт с грызунами.
Плотно закрывайте продукты и личные вещи во время прогулок или работы в лесу.

Симптомы, требующие внимания

Если вы заметили следующие симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу:

  • Резкое повышение температуры.
  • Головная боль и мышечные боли.
  • Тошнота, рвота.
  • Снижение объёма мочи или её полное отсутствие.

Раннее обращение за медицинской помощью повышает шансы на успешное лечение и предотвращение осложнений.

Рост заболеваемости ГЛПС в Марий Эл вызывает серьёзные опасения. Жителям региона необходимо уделять повышенное внимание мерам профилактики и гигиены. Помните, что соблюдение санитарных правил и своевременное обращение к врачам помогут защитить вас и ваших близких от этой опасной инфекции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

Роспотребнадзор РТ сообщил о новом смертельном заболевании среди детей

Новости России

день назад

Траектория карьеры: трубопроводчики готовят кадровый резерв

физический метод борьбы с тараканами

Новости Казани

день назад

В Казани проект ремонта Чеховского рынка прошел экспертизу

Новости России

2 дня назад

В Пермском крае задержаны похитители нефти из магистрального трубопровода

сколько стоит трезвый водитель в Санкт-Петербурге

Лонгриды

17 часов назад

«Больше никто так не делал»: в Казани прошла премьера комедии «Звёзды в Сибири»

Новости Татарстана

день назад

4 человека погибли при столкновении легковушек в Татарстане

Новости Татарстана

23 часа назад

Сократит путь на час: в «Яндекс. Картах» появился участок трассы М12

Новости Казани

день назад

В Казани водитель «Лады» потерял сознание, влетел в забор и умер

Новости Татарстана

день назад

Появились подробности аварии у села Смак-Корса с 4 погибшими
Лонгриды
3 дня назад

«Люди будут жить хуже»: что произойдёт с ценами в РТ

За год в Татарстане значительно изменились цены...

Новости Татарстана

42 секунды назад

За сутки с улиц Казани вывезли 5,5 тысячи тонн снега

Новости России

день назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета

Новости Казани

50 минут назад

Мэр Казани посетил лицей-интернат №2

Новости Татарстана

час назад

Жительница Челнов просит ускорить расследование смерти ее новорожденной дочери
В Татарстане увеличат стоимость соцпроездного в...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане увеличат стоимость соцпроездного в 2025 году

Новости Татарстана

3 часа назад

Легковушка влетела в фуру: на трассе Татарстана произошло смертельное ДТП

Новости Татарстана

4 часа назад

В Чебоксарах маршрутный автобус сбил 8-летнего школьника

Новости Татарстана

4 часа назад

За 2024 год в Татарстане бездомные животные покусали людей почти 3,7 тыс раз
МегаФон получил премию «#Мы вместе - 2024»
Новости России
4 дня назад

МегаФон получил премию «#Мы вместе - 2024»