Смертельная лихорадка уже в Поволжье: от нее не существует лекарства
PROKAZAN
Недавний рост случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в Республике Марий Эл вызывает озабоченность у местных здравоохранительных органов.
По информации Роспотребнадзора, в последнюю неделю ноября было зарегистрировано пять новых инцидентов. Разобраться в мерах профилактики этого опасного заболевания сегодня важнее, чем когда-либо.
Где происходит инфицирование
Заражения ГЛПС зарегистрированы в нескольких локациях, включая город Волжск, а также Новоторъяльский и Медведевский районы. Случаи инфекции фиксируются в различных обстановках:
- В жилых помещениях — большая часть случаев;
- На рабочем месте — 1 случай;
- Во время прогулок по лесу — 1 случай.
Что нужно знать о ГЛПС
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом передается от мышевидных грызунов через контакт с их выделениями, включая вдыхание пыли с их следами или употребление зараженных продуктов. Симптомы болезни варьируются от лихорадки и головных болей до мышечных болей и тошноты, ведущих к осложнениям в работе почек в тяжелых случаях.
Как минимизировать риски
Для снижения риска заражения необходимо внимательно отнестись к профилактическим мерам:
- Изолируйте доступ для грызунов. Заделайте все возможные щели и отверстия в жилье и на работе, чтобы предотвратить проникновение мышей.
- Поддерживайте чистоту. Регулярная влажная уборка жилых и рабочих помещений, особенно там, где могли пробираться грызуны, критически важна.
- Надежно храните продукты. Пользуйтесь герметичными контейнерами для хранения пищи, предотвращая доступ мышей.
- Защитите себя. При уборке или работе в потенциально загрязненных зонах используйте защитные маски или респираторы.
- Будьте бдительны на природе. Избегайте контакта с местами скопления грызунов и всегда имейте под рукой антисептики.
Повышение числа случаев ГЛПС в Марий Эл требует пристального внимания к личной гигиене и принятию активных мер профилактики. Осведомленность о методах передачи заболевания и последовательное следование рекомендациям могут значительно снизить риск заражения. Следите за собственной безопасностью и здоровьем, особенно в текущих условиях.
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