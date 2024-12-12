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Смертельная лихорадка уже в Поволжье: от нее не существует лекарства

Недавний рост случаев геморрагической лихорадки...

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Недавний рост случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в Республике Марий Эл вызывает озабоченность у местных здравоохранительных органов.

По информации Роспотребнадзора, в последнюю неделю ноября было зарегистрировано пять новых инцидентов. Разобраться в мерах профилактики этого опасного заболевания сегодня важнее, чем когда-либо.

Где происходит инфицирование

Заражения ГЛПС зарегистрированы в нескольких локациях, включая город Волжск, а также Новоторъяльский и Медведевский районы. Случаи инфекции фиксируются в различных обстановках:

  • В жилых помещениях — большая часть случаев;
  • На рабочем месте — 1 случай;
  • Во время прогулок по лесу — 1 случай.

Что нужно знать о ГЛПС

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом передается от мышевидных грызунов через контакт с их выделениями, включая вдыхание пыли с их следами или употребление зараженных продуктов. Симптомы болезни варьируются от лихорадки и головных болей до мышечных болей и тошноты, ведущих к осложнениям в работе почек в тяжелых случаях.

Как минимизировать риски

Для снижения риска заражения необходимо внимательно отнестись к профилактическим мерам:

  • Изолируйте доступ для грызунов. Заделайте все возможные щели и отверстия в жилье и на работе, чтобы предотвратить проникновение мышей.
  • Поддерживайте чистоту. Регулярная влажная уборка жилых и рабочих помещений, особенно там, где могли пробираться грызуны, критически важна.
  • Надежно храните продукты. Пользуйтесь герметичными контейнерами для хранения пищи, предотвращая доступ мышей.
  • Защитите себя. При уборке или работе в потенциально загрязненных зонах используйте защитные маски или респираторы.
  • Будьте бдительны на природе. Избегайте контакта с местами скопления грызунов и всегда имейте под рукой антисептики.

Повышение числа случаев ГЛПС в Марий Эл требует пристального внимания к личной гигиене и принятию активных мер профилактики. Осведомленность о методах передачи заболевания и последовательное следование рекомендациям могут значительно снизить риск заражения. Следите за собственной безопасностью и здоровьем, особенно в текущих условиях.

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